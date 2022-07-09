Масштабна битва за Донбас триває. Ворог кинув на спробу його повної окупації просто шалені сили, але швидким просуванням чи іншими успіхами похизуватися не може. Окрім того, втрати росіян невпинно зростають.

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Ліквідовані ДГ ворога та розповіді полонених

Журналіст Роман Цимбалюк повідомив про те, що ЗСУ вдалося успішно перервати чергову операцію ворога із залученням його диверсійно-розвідувальних груп. Нашим героям вдалося ліквідувати не лише дві ДРГ ворога, а й взяти цінних полонених.

Є інформація про загибель 13 військовослужбовців росіян. Крім того, кілька солдатів здалися в полон і тепер доповідають українським військовим про докладне місце розташування російських позицій та про наступальні плани,

– повідомив Цимбалюк.

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На Харківщині ворог продовжує намагатися виконувати наступальні дії. Успіху росіяни не мають, ЗСУ також вдалося ліквідувати їхню ДРГ.

Окупанти зазнають втрат у Маріуполі навіть попри те, що вже давно там не ведуть жодних бойових дій. Зокрема, їхні сапери проявляють таку майстерність, що вже приєднуються до списків "хороших росіян" невеликими групками.

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