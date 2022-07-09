Масштабное сражение за Донбасс продолжается. Враг бросил на попытку его полной оккупации просто безумные силы, но быстрым продвижением или другими успехами похвастаться не может. Кроме того, потери россиян постоянно растут.

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Ликвидированные ДРГ врага и рассказы пленных

Журналист Роман Цимбалюк сообщил о том, что ВСУ удалось успешно прервать очередную операцию врага с привлечением его диверсионно-разведывательных групп. Нашим героям удалось ликвидировать не только две ДРГ врага, но и взять ценных пленных.

Есть информация о гибели 13 военнослужащих россиян. Кроме того, несколько солдат сдались в плен и теперь докладывают украинским военным о подробном местоположении российских позиций и о наступательных планах,

– сообщил Цимбалюк.

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В Харьковской области враг продолжает пытаться выполнять наступательные действия. Успеха у россиян нет, ВСУ также удалось ликвидировать их ДРГ.

Оккупанты несут потери в Мариуполе даже несмотря на то, что уже давно там не ведут никаких боевых действий. В частности, их саперы проявляют такое мастерство, что уже присоединяются к спискам "хороших россиян" небольшими группами.

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