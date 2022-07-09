В уничтоженном россиянами Мариуполе продолжаются работы по "наведению порядка" ради картинки для российских пропагандистов. Правда, в их ходе россияне несут потери.
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Минус три российских сапера
Пропагандисты врага радостно заявили о том, что российские солдаты приступают к работе над разминированием газопровода. Они также заявили, что это ювелирная работа, а вот о том, что она не под силу российским саперам, как-то забыли сказать.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что при разминировании газопровода в Мариуполе российские саперы успешно самоликвидируются.
Разминирование газопровода для картинки – минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше,
– написал Андрющенко.
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