В уничтоженном россиянами Мариуполе продолжаются работы по "наведению порядка" ради картинки для российских пропагандистов. Правда, в их ходе россияне несут потери.

Читайте также Оккупанты на Херсонщине не смогли сформировать "полицию" из местного населения

Минус три российских сапера

Пропагандисты врага радостно заявили о том, что российские солдаты приступают к работе над разминированием газопровода. Они также заявили, что это ювелирная работа, а вот о том, что она не под силу российским саперам, как-то забыли сказать.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что при разминировании газопровода в Мариуполе российские саперы успешно самоликвидируются.

Разминирование газопровода для картинки – минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше,

– написал Андрющенко.

Война россии с Украиной: последние новости

Институт животноводства "Аскания-Нова" оказался в руках российских оккупантов. Большинство ученых и исследователей отказались идти на сотрудничество с врагом.

Попытка россиян сформировать полицию из предателей на временно оккупированной Херсонщине провалилась. Наши граждане не захотели идти на сторону врага.

Смотрите также – в аэропорту Чернобаевки снова взрывы: видео