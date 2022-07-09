Речь идет об институте животноводства степных районов "Аскания-Нова" имени академика Иванова. оккупанты повесили на администрацию свой флаг, а также поставили своего директора.

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оккупанты поставили в "Аскании-Новой" своего директора

О новом руководителе Валерии Топихе СМИ рассказали работники – на условиях анонимности. Он вроде бы успел поработать на херсонской таможне, где зарекомендовал себя не слишком положительно.

россияне не демонстрируют никакого интереса к науке, их больше волнуют поля, с которых вскоре нужно собирать урожай. Работать, пишут СМИ, зовут всех бывших сотрудников. Согласились на это некоторые охранники, водители и даже ученые

Обратите внимание! Большинство научных сотрудников не пошли на сотрудничество с врагом.

Что известно об институте животноводства "Аскания-Нова"

Это научно-исследовательское учреждение в структуре Национальной академии аграрных наук Украины.

О начале работы можно говорить с 1909 – именно тогда работал ученый Иван Иванов, который исследовал зоотехнический метод искусственного оплодотворения животных.

Также Иванов углубил базы селекции сельскохозяйственных животных.

В 1956 году учреждение было реорганизовано в Украинский научно-исследовательский институт животноводства степных районов "Аскания-Нова".

В 1992 году институт переименован в Институт животноводства степных районов имен Иванова "Аскания-Нова" Украинской Академии аграрных наук.

С 1995 года самостоятельным стал биосферный заповедник "Аскания-Нова".

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