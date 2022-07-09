Мовиться про інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова" імені академіка Іванова. Окупанти повісили на адміністрацію свій прапор, а також поставили свого директора.

До теми ЗСУ потрібен час: у РНБО пояснили, що насправді відбувається на Херсонщині

Окупанти поставили в "Асканії-Новій" свого директора

Про нового очільника Валерія Топіху ЗМІ розповіли працівники – на умовах анонімності. Він начебто встиг попрацювати на херсонській митниці, де зарекомендував себе не надто позитивно.

росіяни не демонструють жодного зацікавлення наукою, їх більше хвилюють поля, з яких незабаром треба збирати врожай. Працювати, пишуть ЗМІ, кличуть всіх колишніх співробітників. Погодились на це вже деякі охоронці, водії та навіть науковці

Зверніть увагу! Більшість наукових співробітників не пішли на співпрацю з ворогом.

Що відомо про інститут тваринництва "Асканія-Нова"

Це науково-дослідна установа в структурі Національної академії аграрних наук України.

Про початок роботи можна говорити з 1909 року – саме тоді працював вчений Іван Іванов, який досліджував зоотехнічний метод штучного запліднення тварин.

Також Іванов поглибив основи селекції сільськогосподарських тварин.

У 1956 році установа була реорганізована в Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів "Асканія-Нова".

У 1992 інститут перейменований в Інститут тваринництва степових районів імен Іванова "Асканія-Нова" Української Академії аграрних наук.

З 1995 року самостійним став Біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Дивіться у відео про ситуацію на фронті у Херсонській області: