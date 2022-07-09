Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины объяснил, что на самом деле происходит на Херсонщине и какие локации действительно удалось освободить.

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ВСУ официально освободили:

село Таврическое, 11 июня;

село Потёмкино, 30 июня;

село Ивановка, 2 июля.



Как ВСУ освобождают Херсонщину / Карта с телеграм-канала SPRAVDI

Об освобождении других населенных пунктов в окрестностях Херсона также было множество заявлений, впрочем, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ни одно из этих сообщений не подтвердил.

К тому же неофициальные сообщения о якобы освобождении сел и распространении такой информации могут сорвать военную операцию, как это было с Северодонецком.

"ВСУ в окрестностях Херсона"

В СНБО напомнили, что рассказывая о перемещении наших войск и вооружении – вы только помогаете врагу. Поэтому все же следует воздержаться от распространения подобной информации и дать украинской армии успешно выполнить задачу.

Херсон обязательно будет свободен, как и вся Украина, но ВСУ нужно время!

– отметили в ведомстве.

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