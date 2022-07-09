Российские оккупанты не очень хорошо представляют, как удержать под контролем ситуацию на территориях, которые им удалось временно захватить. Они очень большие надежды возлагали на предателей и коллаборантов, но тех оказалось не так много, как хотелось бы оккупантам.

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Провал попытки сформировать "полицию" из предателей

На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты попытались сформировать так называемую "полицию". В ее ряды должны стать местные предатели и коллаборанты.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о том, что эта инициатива врага провалилась. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

На самом деле, очень небольшое количество правоохранителей перешли на сторону врага на Херсонщине. Именно поэтому в последнюю неделю у нас большая концентрация работников "полиции" так называемой "ДНР". Захватчики не смогли сформировать свою "полицию" из местных и вынуждены привлекать кадры квазиреспублик,

– отметил Соболевский.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

В Херсонской области оккупанты массово сжигают тела своих солдат. Таким образом они записывают ликвидированных россиян в "пропавшие без вести", и их семьи не получают никаких компенсаций .

Нашим героям удается активно уничтожать слоги врага. Очередной состав оккупантов недавно пылал в Луганской области .

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