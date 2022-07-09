У знищеному росіянами Маріуполі тривають роботи з "наведення ладу" задля картинки для російських пропагандистів. Щоправда, у їх ході росіяни зазнають втрат.

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Мінус три російські сапери

Пропагандисти ворога радісно заявили про те, що російські солдати починають роботу над розмінуванням газопроводу. Вони також заявили, що це ювелірна робота, а от про те, що вона не до снаги російським саперам, якось забули сказати.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що під час розмінування газопроводу у Маріуполі російські сапери успішно самоліквідовуються.

Розмінування газопроводу для картинки – мінус три сапери зранку. Не знаю як вам, а мені така динаміка пропаганди подобається. Давайте більше,

– написав Андрющенко.

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Інститут тваринництва "Асканія-Нова" опинився в руках російських окупантів. Більшість науковців та дослідників відмовилися йти на співпрацю з ворогом.

Спроба росіян сформувати "поліцію" зі зрадників на тимчасово окупованій Херсонщині провалилася. Наші громадяни не захотіли йти на сторону ворогу.

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