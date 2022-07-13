Украина уже долго просит партнеров предоставить нашим героическим ВСУ ракеты для HIMARS, которые способны бить на дальние дистанции. Наши воины доказали, что могут использовать оружие с максимальной эффективностью.

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Активные переговоры продолжаются

Как сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, Украина находится в постоянном контакте с партнерами по необходимому оружию. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, предоставление современного оружия и обучение наших воинов эффективно применять его в бою – это два параллельных процесса, которые неотделимы друг от друга. Сейчас герои ВСУ находятся во многих странах-партнерах и овладевают тем оружием, которое вскоре будет активно уничтожать российских оккупантов.

Что касается дальнобойных ракет для HIMARS, то переговоры не прекращаются ни на секунду.

На всех уровнях Украина ведет переговоры с представителями США о необходимости ракет с дальностью до 300 километров. Я думаю, нам удастся их склонить к такому решению и еще более эффективно бить по тылам оккупантов,

– сказал Вениславский.

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