Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы довести ситуацию на временно оккупированных территориях до гуманитарной катастрофы. Согласно их расчетам это позволит россиянам заломить сопротивление мирного населения и довести людей до отчаяния.

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Вербовка мужчин на войну против Украины

Российские оккупанты начали пытаться пользоваться сложной ситуацией на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах.

Спецслужбы российских оккупантов предприняли попытки вербовки мужчин, проживающих на оккупированных территориях, на войну против Украины. Они надеются на то что безработица, сложная гуманитарная ситуация и тупик толкнут украинских мужчин на принятие предложения.

Оккупанты обещают новым мобилизованным денежное вознаграждение, а также уверяют, что те не будут участвовать в боевых действиях против Украины после будущего так называемого "референдума".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали лишать заработка всех, кто отказывается идти с ними на сотрудничество.

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