Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що розташування ППО в окупованому Криму пов’язане виключно з тим, що росіяни бояться.

До теми Росіяни вже тікають з Криму, у колаборантів істерія, – кримський політик

За його словами, вони бояться за Кримський міст та й взагалі за свої військові бази на окупованому півострові.

Треба розуміти, що там російські військові так само розташовують арсенали та склади зі зброєю, якою забезпечують чорноморський флот росії та угруповання військ на Півдні України,

– заявив Мусієнко.

Він зазначив, що біля Кримського мосту поставили системи ППО для прикриття.

"Росіяни остерігаються та серйозно злякалися систем HIMARS. Зараз також М270 під’їхали", – наголосив експерт.

Він пояснив, що росіяни не можуть протистояти цим системам, адже ракети від HIMARS летять по складній траєкторії і виявити їх дуже складно.

Тому вони посилюють оборону і думають, що цими ППО вони зможуть виявляти ракети чи безпілотники, яка може наближатися до Криму чи мосту,

– вважає Мусієнко.

Він додав, що окупанти беруть не якістю, а кількістю, вони хочуть нашпигувати цю ППО за принципом "якась система та виявить". Тому, на його думку, такі дії пов’язані лише зі страхом окупантів.

Мусієнко про страх окупантів та можливість удару по Кримському мосту: відео



До слова, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти дуже переживають через західну зброю та активно посилюють захист Кримського мосту. "Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкт, шалена", – повідомив він.