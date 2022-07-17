Главе российского комитета по конституционному законодательству и госстроительству андрею клишасу очень не нравятся разговоры об ударе по Крымскому мосту, который, рано или поздно, непременно будет.

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По его словам, "денацификацию и демилитаризацию" следует проводить по всей Украине. Мол, в противном случае сохраняется угроза для российских городов.

Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост лишь подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить по всей Украине, иначе всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры,

– сказал клишас.

Тем временем россия успешно "демилитаризуется сама". С 24 февраля наши защитники помогли "денацифицировать" более 38 тысяч российских захватчиков и помогли россии "демилитаризировать" почти 1 700 танков и множество другой техники. Как "жест доброй воли", в честь этого праздника наши воины регулярно устраивают оккупантам фейерверки на складах с боекомплектами и в командных пунктах с помощью HIMARS.

Почему Украине нужно уничтожить Крымский мост

Россияне перебрасывают большую часть своих резервов в Украину из оккупированного Крыма, которые туда попадают через Керченский мост. Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что этот мост – военная цель №1 и это ни для кого не секрет. Он намекнул, что ВСУ ждут оружия, которое может дотянуться до цели.

Тем временем, украинская разведка уже готова, ведь давно имеет техническую документацию Крымского моста.

кремль пытается запугать украинцев

На фоне массированных обстрелов гражданской инфраструктуры в россии в очередной раз заявили, что "сейчас как нападут". Так, шойгу приказал своему войску наступать "интенсивнее" по всем направлениям в Украине. Это уже не первая попытка кремля сделать вид, что российская армия воюет не на полную мощь, пока ее солдаты массово умирают и придумывают, как сбежать с поля боя.

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