Голові російського комітету із конституційного законодавства та держбудівництва андрію клішасу дуже не подобаються розмови про удар по Кримському мосту, який, рано чи пізно, неодмінно буде.

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За його словами, "денацифікацію та демілітаризацію" потрібно проводити по всій Україні. Мовляв, в інакшому випадку зберігається загроза для російських міст.

Загрози з боку української хунти атакувати Крим чи Кримський міст лише підтверджують, що денацифікацію та демілітаризацію потрібно проводити на всій Україні, інакше завжди зберігатиметься загроза для нашої території, наших громадян та інфраструктури,

– сказав клішас.

Тим часом росія успішно "демілітаризується сама". Від 24 лютого наші захисники допомогли "денацифікувати" понад 38 тисяч російських загарбників та допомогли росії "демілітаризувати" майже 1 700 танків та безліч іншої техніки. Як "жест доброї волі", на честь цього свята наші воїни регулярно влаштовують окупантам феєрверки на складах з боєкомплектами та у командних пунктах за допомогою HIMARS.

Чому Україні потрібно знищити Кримський міст

Росіяни перекидають велику частину своїх резервів в Україну з окупованого Криму, яка туди потрапляє через Керченський міст. Раніше генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що цей міст – військова ціль №1 і це ні для кого не секрет. Він натякнув, що ЗСУ чекають на зброю, яка може дотягнутися до цілі.

Тим часом українська розвідка вже готова, адже давно має технічну документацію Кримського мосту.

кремль намагається залякати українців

На фоні масованих обстрілів цивільної інфраструктури у росії вчергове заявили, що "зараз як нападуть". Так, шойгу наказав своєму війську наступати "інтенсивніше" по всіх напрямках в Україні. Це вже не перша спроба кремля удати, що російська армія воює не на повну потужність, поки її солдати масово помирають та вигадують, як втекти з поля бою.

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