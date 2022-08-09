Російські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в міноборони, змінили остаточну версію вибухів. Раніше говорили, що на аеродромі у Новофедорівці здетонували боєприпаси, передає 24 канал.

Важливо У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому: все, що відомо

Тепер кажуть, що вибухи – наслідок порушення вимог пожежної безпеки.

Ознак та фактів навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву на аеродромі Новофедорівка немає,

– запевняють окупанти.

Що відомо про вибухи в Криму

Порушення пожежної безпеки, як стверджують росіяни, спричинило до 15 гучних вибухів у селі Новофедорівка Сакського району. Зокрема, на території військового аеродрому окупантів.

міноборони росії одразу ж виступило із заявою, що на аеродромі здетонували боєприпаси. Запевняли, мовляв, все добре, ніхто не постраждав, а техніка не була пошкоджена. Щоправда, версія так званого "глави" Криму аксьонова дещо відрізнялась. Він поїхав на місце події і сказав, що 5 людей таки зазнали поранення. Ба більше, одна особа нібито загинула.

росіяни в паніці тікають з району, де стались вибухи. В'їзд до Федорівки обмежили та навіть оголосили про евакуацію.

Подію прокоментували і в Міноборони України. Зазначили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

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