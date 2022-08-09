російські окупанти дуже сподівалися на те, що зможуть забезпечувати свою армію в Україні з території анексованого Криму. Сама доля показала ворогу, що про ці вологі мрії він вже зовсім скоро забуде.

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Брехня росіян про потужні вибухи на аеродромі

Мешканці Сакського району почали повідомляти про те, що стали свідками дуже потужного вибуху на аеродромі, пожежа на якому триває й досі. Як запевняють місцеві, вибухи тривають досі, вочевидь, детонують боєприпаси ворога, які були на складах. Шибки трясуться за десятки кілометрів від епіцентру події.

В самих російських окупантів через вибухи на аеродромі та складах почалася паніка. Так званий голова Криму аксьонов заявив, що вже їде на місце події, та попросив "не розповсюджувати усіляких версій". Які це ще він має на увазі версії, окрім тієї, що в окупантів у Криму тепер будуть дуже серйозні проблеми, він не розповів.

міноборони російських окупантів вже теж встигло видати свою реакцію. Мовляв, "нічого страшного не сталося, лише кілька снарядів здетонували, ніхто не постраждав, це ж вже звично для нашої армії". Але їхня офіційна версія ніяк не в'яжеться з подальшими кроками – вони почали евакуацію людей.

Зазначимо, що мешканці Сакського району вже почали викладати відео з моментом вибуху, які свідчать, що у росіян дуже дивне розуміння поняття кілька. З таким самим успіхом вони можуть заявляти, що у війні проти України втратили сотню солдатів, хоча мова вже йде про десятки тисяч.

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