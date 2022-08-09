Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у соцмережі. Він привітав українських військових з почином, адже раніше ак далеко ЗСУ не стріляли.
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Він запевнив, що тепер ЗСУ дістають і до Генічеська.
Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (приблизно між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень,
– написав Хлань.
Чиновник додав, що Генічеський район є найвіддаленішим і знаходиться на адміністративній межі з Кримом. "Що ж – тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", – підсумував він.
ЗСУ знищують склади окупантів на Херсощині: останні новини
- Нещодавно наші військові успішно знищили склад з боєприпасами. Причому вибухи були настільки потужними, що їх чули за 10 кілометрів.
- 18 липня ще й на лінії фронту наші ЗСУ повідомили, що влучно спрацювали по розташуванню окупантів і їхніх польових складах біля Благодатного та Давидового Броду.
- Зранку 9 липня були "прильоти" по Чорнобаївці, там було видно чорний дим. Згодом "прильоти" повторилися, але вже у зовсім іншому місці. Вочевидь, підірвалися склади окупантів.
- А зранку 8 липня українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили.
- Того ж дня стало відомо, що кілька днів тому ЗСУ знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку. Наразі триває розслідування наслідків.
- Також українські військові знищили ворожі ЗРК С-300, із яких росіяни обстрілювали Миколаїв.
Відео до теми – у Криму потужні вибухи на військовому аеродромі