Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у соцмережі. Він привітав українських військових з почином, адже раніше ак далеко ЗСУ не стріляли.

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Він запевнив, що тепер ЗСУ дістають і до Генічеська.

Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (приблизно між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень,

– написав Хлань.

Чиновник додав, що Генічеський район є найвіддаленішим і знаходиться на адміністративній межі з Кримом. "Що ж – тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", – підсумував він.

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