Про вибухи у місті почали повідомляли ввечері того ж дня. Мер Скадовська Олександр Яковлєв в ефірі 24 каналу розповів нові деталі знищення ворожих складів.

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Він підтвердив, що ЗСУ і справді завдали потужного удару росіянам. І наголосив, що цей об'єкт був розташований не в самому місті, а за 3 – 4 кілометри від нього.

Однак усе було добре чути і видно. Удар був такої сили, що чули в селах за 10 кілометрів,

– розповів Яковлєв.

На щастя, інші будівлі не постраждали. Однак точних даних про кількість загиблих російських військових поки немає.

"Але зрозуміло, що завдали великої шкоди. Пожежа тривала доволі довго", – додав мер міста.

ЗСУ знищили склад росіян у Скадовську

У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи. Згодом офіційно заявили, що це був черговий прицільний удар, якого завдали Збройні Сили України.

Підтвердження озвучив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За словами посадовця, зараз росіяни вже не можуть використовувати для переправлення військ і техніки Антонівський міст біля Херсона.

Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що також було влучання й по ще трьох складах окупантів на Півдні.

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