Про вибухи у місті почали повідомляли ввечері того ж дня. Мер Скадовська Олександр Яковлєв в ефірі 24 каналу розповів нові деталі знищення ворожих складів.
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Він підтвердив, що ЗСУ і справді завдали потужного удару росіянам. І наголосив, що цей об'єкт був розташований не в самому місті, а за 3 – 4 кілометри від нього.
Однак усе було добре чути і видно. Удар був такої сили, що чули в селах за 10 кілометрів,
– розповів Яковлєв.
На щастя, інші будівлі не постраждали. Однак точних даних про кількість загиблих російських військових поки немає.
"Але зрозуміло, що завдали великої шкоди. Пожежа тривала доволі довго", – додав мер міста.
ЗСУ знищили склад росіян у Скадовську
- У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи. Згодом офіційно заявили, що це був черговий прицільний удар, якого завдали Збройні Сили України.
- Підтвердження озвучив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За словами посадовця, зараз росіяни вже не можуть використовувати для переправлення військ і техніки Антонівський міст біля Херсона.
- Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що також було влучання й по ще трьох складах окупантів на Півдні.
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