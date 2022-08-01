Підтвердження озвучив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі телеканалу "Рада". Про вибухи в Скадовську місцеві жителі почали повідомляти після 10 години вечора цього дня.

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Чому росіяни накопичують сили в Скадовську

За словами посадовця, зараз росіяни вже не можуть використовувати для переправлення військ і техніки Антонівський міст біля Херсона. Роблять перекидання через Каховську ГЕС, до якої сили направляють зі Скадовська. Водночас, накопичувати їх не не завжди вдається, бо українська армія продовжує бити по скупченнях ворога.

ЗСУ кожен день отримує результати й круті результати. Навіть зараз (вечір 31 липня – 24 канал) отримуємо інформацію зі Скадовська, що там дуже круто спрацювали ЗСУ. Йде детонація боєкомплекту,

– сказав Соболевський.

Він додав, що росіяни вже почали ремонтувати Антонівський міст. Там встановлюють плити, але з порушенням технічних регламентів, тому якість ремонту дуже сумнівна. Мовиться про важливу стратегічну переправу біля Херсона.

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