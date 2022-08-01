Подтверждение озвучил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире телеканала "Рада". О взрывах в Скадовске местные жители начали сообщать после 10 часов вечера этого дня.

Ранее В оккупированном Скадовске местные жители слышат взрывы и выстрелы

Почему россияне накапливают силы в Скадовске

По словам чиновника, сейчас россияне уже не могут использовать для переправки войск и техники Антоновский мост возле Херсона. Осуществляют переброску через Каховскую ГЭС, к которой силы направляют из Скадовска. В то же время накапливать их не всегда удается, потому что украинская армия продолжает бить по скоплениям врага.

ВСУ каждый день получает результаты и крутые результаты. Даже сейчас (вечер 31 июля – 24 канал) получаем информацию из Скадовска, что там очень круто сработали ВСУ. Идет детонация боекомплекта,

– сказал Соболевский.

Он добавил, что россияне уже начали ремонтировать Антоновский мост. Там устанавливают плиты, но с нарушением технических регламентов, поэтому качество ремонта очень сомнительное. Речь идет о важной стратегической переправе возле Херсона.

Недавно – ВСУ "положили" еще один мост из HIMARS: смотрите видео