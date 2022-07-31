Сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах примерно после 10 часов вечера.
Местные показали последствия взрыва в Скадовске: смотрите видео
Скадовск после взрывов 31 июля: смотрите видео
Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы. Местные опубликовали видео, на которых видно масштабный пожар.
Сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах примерно после 10 часов вечера.
Местные показали последствия взрыва в Скадовске: смотрите видео
Скадовск после взрывов 31 июля: смотрите видео