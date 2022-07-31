Взрыв произошел на аэродроме Мелитополя, который оккупанты используют как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. Кстати, ВСУ уже неоднократно наносили удар по нему.
Раньше 3 – 4 колонны вражеской техники ежедневно проходят через Мелитополь, вчера заметили специфическую, – мэр
Над аэродромом – дым
Однако захватчики все равно пытаются отстроить взлетную полосу для своих нужд. По сообщению очевидцев, после взрыва на аэродроме поднялся дым.
Люди опубликовали фотографии в сети. Однако подробностей пока нет.
Взрыв в Мелитополе / Фото "Риа Мелитополь"
Над аэродромом поднялся дым / Фото "Риа Мелитополь"
Недавний удар по аэродрому
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что раньше захватчики тоже пытались отремонтировать взлетно-посадочную полосу и военную базу на аэродроме. Однако все попытки оказались неудачными.
После того как россияне приступили к работе по восстановлению, ВСУ нанесли мощный удар. Тогда сообщали о безумных жертвах среди оккупантов. В частности, погибли более 200 единиц личного состава противника, еще свыше 300 ранены. В тот день Федоров сообщил, что Мелитопольского аэродрома как военной базы россиян уже не существует.