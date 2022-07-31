Вибух стався на аеродромі Мелітополя, який окупанти використовують як командний пункт та базу для літаків й гелікоптерів. До речі, ЗСУ вже неодноразово завдавали удару по ньому.
Раніше 3 – 4 колони ворожої техніки щодня проходять через Мелітополь, вчора помітили специфічну, – мер
Над аеродромом – дим
Проте загарбники все одно намагаються відбудувати злітну смугу для своїх потреб. За повідомленням очевидців, після вибуху на аеродромі здійнявся дим.
Люди опублікували фото в мережі. Однак подробиць поки немає.
Вибух у Мелітополі / Фото "Ріа Мелітополь"
Над аеродромом здійнявся дим / Фото "Ріа Мелітополь"
Попередній удар по аеродрому
Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що раніше загарбники теж намагались відремонтувати злітно-посадкову смугу та військову базу на аеродромі. Однак усі спроби виявилися невдалими.
Після того, росіяни розпочали роботи з відновлення, ЗСУ завдали потужного удару. Тоді повідомляли про шалені жертви серед окупантів. Зокрема, загинули понад 200 одиниць особового складу противника, ще понад 300 поранені. У той день Федоров повідомив, що Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує.
Детальніше – мер Мелітополя розповів про удар по аеродрому: відео