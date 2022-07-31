Вибух стався на аеродромі Мелітополя, який окупанти використовують як командний пункт та базу для літаків й гелікоптерів. До речі, ЗСУ вже неодноразово завдавали удару по ньому.

Раніше 3 – 4 колони ворожої техніки щодня проходять через Мелітополь, вчора помітили специфічну, – мер

Над аеродромом – дим

Проте загарбники все одно намагаються відбудувати злітну смугу для своїх потреб. За повідомленням очевидців, після вибуху на аеродромі здійнявся дим.

Люди опублікували фото в мережі. Однак подробиць поки немає.



Вибух у Мелітополі / Фото "Ріа Мелітополь"



Над аеродромом здійнявся дим / Фото "Ріа Мелітополь"

Попередній удар по аеродрому

Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що раніше загарбники теж намагались відремонтувати злітно-посадкову смугу та військову базу на аеродромі. Однак усі спроби виявилися невдалими.

Після того, росіяни розпочали роботи з відновлення, ЗСУ завдали потужного удару. Тоді повідомляли про шалені жертви серед окупантів. Зокрема, загинули понад 200 одиниць особового складу противника, ще понад 300 поранені. У той день Федоров повідомив, що Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує.

Детальніше – мер Мелітополя розповів про удар по аеродрому: відео