Такі дані в ефірі телемарафону озвучив мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал. Наразі окупанти залишили аеродром, там триває пожежа.
Увага Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує, – мер
ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і пальним. Знищено понад 200 російських військових, понад 300 – поранено,
– зазначив Федоров.
Крім того, за словами Федорова, росіяни вкрали всі запаси крові з лікарень. Тепер місцевим жителям, у разі потреби, нема де взяти кров для переливання. Біля військового шпиталю, який окупанти організували на території дитячого санаторію, була черга з машин, які звозили поранених.
Мер Мелітополя зауважив, що після знищення бази окупантів місцеві колаборанти бояться виходити на роботу.
Коротко про знищення військової бази ворога
- 3 липня ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі.
- Іван Федоров у той же день повідомив, що Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує.
- Імовірно, такий точний удар українські воїни завдали з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від США.
- Крім того, з рейок зійшов бронепотяг окупантів. Джерела 24 каналу повідомили ще 2 липня, що так званий "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Відомо, що по ворогу вдало відпрацювали українські партизани, що спричинило істерику в Росії.
- Окрім того, біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти переганяли боєприпаси та зброю.
Важливо – ЗСУ у Мелітополі потужно розбомбили базу окупантів: дивіться відео