Відповідну інформацію ввечері 3 липня повідомив мер Мелітополя. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

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У Мелітополі окупанти більше не мають військової бази

Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з 3 ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, після другого масованого обстрілу – о 6 годині ранку – вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла,

– пояснив Федоров.

Іван Федоров також додав, що на військовій частині вже немає військових, там залишилось декілька літаків – винищувачів та бомбардувальників. Проте точні дані влада ще уточнювала.

Зруйнували міст, яки сполучав Мелітополь та Токмак

Продовжилося тим, що о 12 годині (мовиться про 3 липня – 24 канал) дня було зруйновано залізничний міст, яким доставлялися боєприпаси у бік Бердянська, Донецька та Луганської області,

– повідомив мер Мелітополя.

Ба більше, Іван Федоров пояснив, що:

закінчилось 3 липня черговим ударом по військовій базі, яка розташовується за 15 кілометрів від Мелітополя;

а з 16 години 3 липня Росія намагались евакуювати всю техніку, яка вціліла.

Федоров назвав усі ці події справжнім пеклом для окупантів на території тимчасово окупованого Мелітополя.

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Коротко про події в Мелітополі

У ніч проти 3 липня в тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи. Відомо, що атакували аеродром, де базуються окупанти.

Згодом стало відомо, що Збройні Сили України завдали понад 30 ударів по базі окупантів та розбомбили її.

Згодом у цей же день з рейок зійшов бронепотяг окупантів. Джерела 24 каналу повідомили ще 2 липня, що так званий "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Відомо, що по ворогу вдало відпрацювали українські партизани, що спричинило істерику в Росії.

Окрім того, біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти переганяли ним боєприпаси та зброю.

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