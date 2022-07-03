Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що ми завдали аж близько 30-ти ударів. Відповідно є багато ліквідованого та пораненого ворожого складу.

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Росіяни звозять своїх поранених до шпиталю

Місцеві повідомляють, що тепер російські окупанти оточили будівлю шпиталю Мелітополя та звозять туди своїх поранених з аеродрому. Як наслідок, мирне населення залишилось без запасів крові.

Біля медмістечка російські окупанти перекрили рух транспорту. На дорозі для цього стоїть бронеавтомобіль "Тигр". Весь резерв донорської крові у місті для цивільних наказали направити в госпіталь, куди вони звозять своїх поранених із військового аеродрому.

Місцеві зрадники та колаборанти, які керують окупаційною "адміністрацією" не розголошують інформацію про кількість жертв серед військових Росії від удару ЗСУ по базі. Жоден мирний житель міста не постраждав.

На аеродромі досі пожежа. Відомо, що палає літак. Російські загарбники по всьому місту розставили пости та перевіряють кожну цивільну машину – заглядають не лише у багажник, а й у салон. Тому жителям Мелітополя краще залишатися вдома.

ЗСУ розбивають росіян

Останнім часом почастішали влучні попадання наших військових по ворогах. Наприклад, на острові Зміїному по росіянах так били, що ті мусили звідти піти. Втечу назвали "жестом доброї волі", що стало причиною багатьох мемів. На острові горіло й диміло після вибухів ще довго.

Головнокомандувач Валерій Залужний навіть показував епічні кадри, як ЗСУ "допомогли" росіянам остаточно евакуювати залишки гарнізону зі Зміїного. Тепер на українському острові "русскім духом" не пахне. Російські окупанти намагалися знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний.

На Півдні Збройні Сили України декілька разів за добу авіацією атакували ворога. Російські окупанти втратили особовий склад та багато техніки. Загалом на 3 липня маємо вже майже 36 тисяч ліквідованих російських окупантів. Багато також понищеної техніки ворога.

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