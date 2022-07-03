Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что мы нанесли аж около 30-ти ударов. Соответственно есть много ликвидированного и раненого вражеского состава.

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Россияне свозят своих раненых в госпиталь

Местные сообщают, что теперь российские оккупанты оцепили здание госпиталя Мелитополя и свозят туда своих раненых с аэродрома. Как следствие мирное население осталось без запасов крови.

У медгородка российские оккупанты перекрыли движение транспорта. На дороге для этого стоит бронеавтомобиль "Тигр". Весь резерв донорской крови в городе для гражданских приказали направить в госпиталь, куда они свозят своих раненых с военного аэродрома.

Местные предатели и коллаборанты, руководящие оккупационной "администрацией", не разглашают информацию о количестве жертв среди военных России от удара ВСУ по базе. Ни один мирный житель города не пострадал.

На аэродроме до сих пор пожар. Известно, что горит самолет. Российские захватчики по всему городу расставили посты и проверяют каждую гражданскую машину – заглядывают не только в багажник, но и салон. Поэтому жителям Мелитополя лучше оставаться дома.

ВСУ разбивают россиян

В последнее время участились меткие попадания наших военных по врагам. Например, на острове Змеиный по россиянам так били, что те вынуждены были оттуда уйти. Бегство назвали "жестом доброй воли", что стало причиной многих мемов. На острове горело и дымело после взрывов еще долго.

Главнокомандующий Валерий Залужный даже показывал эпические кадры, как ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного. Теперь на украинском острове "русским духом" не пахнет. Российские оккупанты пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный.

На Юге Вооруженные Силы Украины несколько раз в сутки авиацией атаковали врага. Российские оккупанты потеряли личный состав и много техники. Всего на 3 июля имеем уже почти 36 тысяч ликвидированных российских оккупантов. Много также уничтоженной техники врага.

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