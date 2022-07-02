Обнародованные кадры датированы 1 июля 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что российские оккупанты пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный.

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В то же время враг традиционно не справился с поставленной задачей.

Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова.

Больше там "русским духом" не пахнет,

– заявил Залужный.

Залужный показал мощные кадры с острова Змеиный: смотрите видео

ВСУ продолжают зачищать Змеиный

В ОК "Юг" в ночь на 2 июля сообщили, что зачистка острова Змеиный продолжается. В течение дня удалось уничтожить:

реактивную систему залпового огня "Град";

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

три единицы бронированной и автомобильной техники;

район укрытия прочей техники.

По данным украинских защитников, признаков присутствия врага не обнаружено.

Россия ударила по Змеиному фосфорными бомбами

Вечером 1 июля российские самолеты сбросили на Змеиный фосфорные бомбы. По словам Залужного, остров атаковали 2 самолета Су-30, взлетевших с аэродрома Бельбек.

На обнародованных кадрах видно, что россияне "промазали". Некоторые из бомб не попали в цель.

"Пара самолетов дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты", – заявил Залужный.

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