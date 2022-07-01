Видео удара опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил что руководство России не придерживается даже задекларированных заявлений о так называемом "жесте доброй воли".

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Бомбардировали Змеиный 2 самолета Су-30

Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что атаку на Змеиный совершили 2 самолета Су-30 с аэродрома "Бельбек". Было 2 удара по острову, на котором оккупанты якобы завершили выполнение задач.

Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, стоит знать эти факты,

– заметил Залужный.

При этом генерал не обошел случая отметить так называемое "мастерство" "второй армии мира". Залужный написал, что единственное в чем противник последователен – это "меткость". Действительно, на видео видно, что россияне "промазали" и некоторые из бомб просто по острову не попали.

Смотрите видео атаки на Змеиный:

Накануне россияне покинули остров

Отметим, что 30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские войска покинули Змеиный. Это произошло после того, как ВСУ провели успешную военную операцию по огневому поражению острова.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в российском Министерстве обороны. Однако там это объяснили по меньшей мере странно: мол, это такой "жест доброй воли", чтобы" не мешать гуманитарным коридорам" по вывозу зерна.

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В МВД говорят, что россияне будут делать попытки вернуться на остров, однако у оккупантов ничего из этого не выйдет.

В Одесской ОВА отметили, что теперь Одесская область полностью освобождена от российских войск. Сейчас физический контроль над Змеиным ВСУ не будут устанавливать.

Президент Владимир Зеленский отметил, что освобождение острова меняет ситуацию в Черном море.

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