Ведь теперь возможные действия врага будут значительно ограниченнее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за 30 июня.

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Это еще не гарантирует безопасность, – Зеленский

Глава Украины отметил, что главным словом в этот день было именно "Змеиный". Ведь столь же многое об острове говорили только когда туда прибыл русский корабль.

Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия". Это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море,

– сказал Владимир Зеленский.

Однако он и заметил, что освобождение еще не гарантирует безопасность, потому что враг всегда может попытаться вернуться. "Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба", – подытожил президент.

Главное об освобождении Змеиного

Сначала о том, что оттуда выбили оккупантов, начали сообщать СМИ. Очень быстро хорошую новость подтвердил также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, что захватчики не выдержали массированной атаки, потому что по ним беспощадно били из артиллерии и наносили ракетные удары. Кроме этого, отлично отрабатывала и украинская авиация.

По состоянию на вечер в этот же день военная операция еще не считается завершенной. Ведь там нужно провести проверку, чтобы узнать, не оставили ли россияне никаких диверсантов или другие "сюрпризы".

Обращение Владимира Зеленского за 30 июня: смотрите видео