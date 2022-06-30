Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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"Военная операция еще продолжается. Мы должны убедиться, что абсолютно все рашисты покинули нашу землю среди моря и что там не осталось никаких диверсантов и "сюрпризов", которые они в привычной манере могут делать. Поэтому еще поработает разведка и подразделения, чтобы убедиться, что там все чисто. Затем немного северо-западными ветрами проветрим и будем решать, целесообразно ли", – сказала Гуменюк.

Россияне захотят вернуться на Змеиный

По словам Гуменюк, россияне ушли из Змеиного, потому что Украина достаточно убедительно указала курс, по которому им необходимо двигаться в северо-западной части Черного моря. Кроме этого, такие поражения, которые они терпели в течение нескольких дней операции, красноречиво говорят сами за себя.

Руководитель пресс-центра отметила, что в условиях войны не исключено, что россияне вернутся на Змеиный. Однако Украина будет оказывать мощное сопротивление.

Будем создавать такие условия, что им не то, что невозможно было вернуться, а даже не хотелось,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что украинские подразделения обязательно вернутся на остров. Однако целесообразность этого на определенном этапе войны будет решать военное командование.

Российские корабли теперь не так защищены

Гуменюк сказала, что для Украины освобождение Змеиного означает то, что мы начали выгонять захватчиков. В военном смысле это означает, что противовоздушная оборона, установленная там врагами, чтобы защищать свой корабельный состав, уже не будет работать.

"Их корабли становятся более уязвленными. Кроме этого, там уничтожили реактивные системы залпового огня и другое оружие. Для россиян деоккупация Змеиного – это потеря позиции", – пояснила Гуменюк.

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Освобождение Змеиного: коротко