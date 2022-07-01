Россияне придумывали "победы" на острове

Возражать самим себе – уже привычно для россиян. Еще 9 дней назад спикер минобороны России Конашенков запустил фейк, что над островом сбито 13 БПЛА, 4 ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд РСЗО "Ураган".

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Эту "победу" подкрепляли и всевозможными "подвигами" с комплексом "Тор-2" и сбитой украинской ракетой "Нептун". Говорили, что это стратегически важно.

Змеиный расположен примерно в 35 километрах от побережья Одесской области и более 100 километров от Одессы,

– замечал заместитель председателя комитета госдумы по обороне Юрий Швиткин.

Мол, будь на острове ВСУ, то они могли бы использовать противокорабельные американские комплексы в сторону Крыма и поражать побережье Севастополя с Черноморским флотом.

Это также хорошее место для размещения средств ПВО и РЭБ.

Поэтому, почему решили дать фору ВСУ, или как они говорят, "проявить доброжелательность", если сами понимали насколько стратегически важен остров – не отвечают.

Однако для ВСУ и Украины все понятно – оккупантов вытеснили.

Что произошло на острове Змеиный: коротко о бегстве оккупантов

30 июня в результате военной операции Украины российские оккупанты эвакуировали остатки гарнизона и покинули остров Змеиный.

В минобороны России подтвердили отвод военных из Змеиного, но назвали это не бегством, а "жестом доброй воли".

По мнению аналитиков института войны, поражение России на Змеином немного ослабит давление у побережья Украины, но не положит конец морской блокаде.

Примечательно, что ВСУ за последние несколько дней регулярно обстреливали врага на острове Змеиный. В частности, нашим военным удалось уничтожить очередной комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты привезли с собой. А перед этим на остров Змеиный захватчики пригнали большой десантный корабль.

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