Росіяни вигадували "перемоги" на острові

Перечити самим собі – уже звично для росіян. Так, ще 9 днів тому спікер міноборони Росії Конашенков запустив фейк, що над островом збито 13 БПЛА, 4 ракети "Точка-У" та 21 реактивний снаряд РСЗВ "Ураган".

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Цю "перемогу" підкріплювали й різноманітними "подвигами" з комплексом "Тор-2" і збитою українською ракетою "Нептун". Казали, що це стратегічно важливо.

Зміїний розташований приблизно за 35 кілометрів від узбережжя Одеської області та понад 100 кілометрів від Одеси,
– зауважував заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін.

Мовляв, якби на острові були ЗСУ, то вони могли б використати протикорабельні американські комплекси у бік Криму і вражати узбережжя Севастополя з Чорноморським флотом.

Це також гарне місце для розміщення засобів ППО та РЕБ.

Тож, чому вирішили дати фору ЗСУ, або як вони кажуть, "проявити доброзичливість", якщо самі розуміли наскільки стратегічно важливим є острів – не відповідають.

Однак, для ЗСУ та України усе зрозуміло – окупантів витіснили.

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