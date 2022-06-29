Ситуация в Черном море остается сложной. Враг продолжает блокировать судоходство и угрожает Украине ракетными обстрелами

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Черное море: чем занимаются российские кафиры

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", операция россиян на острове Змеином продолжается. После шторма корабельная группировка врага пополнилась одним крупным десантным кораблем.

Что касается угрозы ракетных обстрелов Украины с Черного моря, она остается высокой. Враг держит в акватории моря около 15 крылатых ракет.

Граждан призывают ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае опасности.

Война России с Украиной: последние события

НАТО обратилось к России и Беларуси из-за войны против Украины. Альянс призвал оккупантов прекратить военные действия и ложь, а белорусов – во всем содействовать захватчикам.

Россияне не сторонятся безумных преступлений против мирных украинцев. Они откровенно кичатся ими своим родственникам, а те в ответ только хохочут.

Россияне начали бомбить мирные украинские города своей авиацией. Они подлетают к нашей границе и запускают ракеты, не заходя на территорию Украины, по которой не сработали наши силы ПВО.

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