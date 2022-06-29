Обращение является общим от всех глав государств и правительств, являющихся членами НАТО. Его провели во время Мадридского саммита 29 июня.

В этот же день Лидеры НАТО договорились о пакете поддержки Украины

Какой призыв выразили члены НАТО

В декларации упомянули и о том, что Россия намеренно обострила продовольственный и энергетический кризис. Таким образом, это государство уже повлияло на жизнь миллиардов людей во всем мире.

Сейчас все члены Североатлантического союза тесно сотрудничают, чтобы поддержать международные усилия, направленные на обеспечение экспорта украинского зерна. Это необходимо, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис, который может привести к голодовке сотен тысяч человек.

Мы будем продолжать противостоять лжи России и отвергать ее безответственную риторику. Россия должна немедленно прекратить войну и выйти из Украины. Беларусь должна прекратить свою причастность к этой войне,

– заявили в НАТО.

Важным моментом в документе является то, что Россию признали самой большой и прямой угрозой безопасности союзников. Поэтому уже была принята новая стратегическая концепция НАТО, где предусмотрена защита "в наземных, воздушных, морских, кибер- и космических сферах, а также против всех угроз и вызовов".

Жестокость России повлекла за собой огромные страдания, – НАТО

В обращении говорится и о том, что Альянс продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Также выразили солидарность с народом Украины, продолжающим вести героическую оборону своей земли.

Мы самым решительным образом осуждаем захватническую войну России против Украины. Это серьезно подрывает международную безопасность и стабильность. Это грубое нарушение международного права. Ужасная жестокость России повлекла за собой огромные человеческие страдания,

– написали в декларации.

Там подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за гуманитарную катастрофу. Таким образом, отреагировали на массовые перемещения женщин и детей, которые были вынуждены спасаться от войны заграницей.

Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО: смотрите видео