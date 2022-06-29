В Мадриде проходит саммит НАТО. Помощь Украине для борьбы с российскими оккупантами – один из главных пунктов, обсуждаемых членами Альянса.

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Украина получит новый пакет помощи НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины, которую считает своим близким партнером. Такая помощь крайне необходима нашей стране, которая борется с российскими оккупантами за свой суверенитет и территориальную целостность.

Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора в процессе перехода к укреплению долгосрочной совместимости.

– заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь НАТО заверил, что Альянс обязательно будет помогать Украине на пути послевоенного восстановления и реформ, поэтому наше активное сотрудничество после победы Украины не закончится.

Саммит НАТО в Мадриде: последние новости

Россияне перед саммитом решили угрожать НАТО. Они показали спутниковые фото места проведения саммита и центров принятия решений в столицах стран НАТО. Также кафиры заявили, что война будет держать до тех пор, пока Альянс будет "накачивать Украину оружием".

Ответ НАТО не заставил себя ждать: Альянс принял новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия – не партнер, а главная угроза безопасности. Также страны НАТО не устрашили угрозы россиян, поэтому они продолжат предоставлять ВСУ средства для обороны и ликвидации врага.

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