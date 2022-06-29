Звернення є спільним від всіх глав держав і урядів, які є членами НАТО. Його зробили під час Мадридського саміту 29 червня.

Цього ж дня Лідери НАТО домовилися про пакет підтримки України

Який заклик висловили члени НАТО

У декларації згадали й про те, що Росія навмисно загострила продовольчу та енергетичну кризу. Таким чином ця держава вже вплинула життя мільярдів людей у ​​всьому світі.

Зараз усі члени Альянсу тісно співпрацюють, щоб підтримати міжнародні зусилля, які спрямовані на забезпечення експорту українського зерна. Це необхідно, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голодування сотень тисяч людей.

Ми продовжуватимемо протистояти брехні Росії та відкидати її безвідповідальну риторику. Росія повинна негайно припинити цю війну і вийти з України. Білорусь має припинити свою причетність до цієї війни,

– заявили в НАТО.

Важливим моментом у документі є й те, що Росію визнали найбільшою та прямою загрозою безпеці союзників. Тому вже ухвалили нову стратегічну концепцію НАТО, де передбачили захист "в наземних, повітряних, морських, кібер- та космічних сферах, а також проти всіх загроз і викликів".

Жорстокість Росії спричинила величезні страждання, – НАТО

У зверненні мовиться й про те, що Альянс продовжить підтримувати територіальну цілісність України. Також висловили солідарність із народом України, який продовжує вести героїчну оборону своєї землі.

Ми найрішучішим чином засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України. Це серйозно підриває міжнародну безпеку та стабільність. Це грубе порушення міжнародного права. Жахлива жорстокість Росії спричинила величезні людські страждання,

– написали в декларації.

Там наголосили, що Росія несе повну відповідальність за гуманітарну катастрофу. Таким чином відреагували на масові переміщення жінок і дітей, які були змушені рятуватися від війни закордоном.

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