Ударили из стратегической авиации

Уже подтверждена информация, что удар нанесли с помощью вражеской стратегической авиации. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Россияне с Черного моря снова нанесли удар по Одессе: ракету Х-22 уничтожила ПВО

Он отметил, что такие действия России показывают, что сейчас враг сменил тактику и начинает атаковать именно с самолетов стратегической авиации.

"Именно этот тип ракет был в Кременчуге. И Одессу уже не впервые пытаются ударить именно ракетами Х-22 и другими модификациями, чаще всего Х-59 и более современной Х-101", – рассказал Братчук.

Он пояснил, что стратегическая авиация может вылетать из глубины территории России, поскольку имеет определенную подлетную зону. Конечно, захватчики пытаются не входить в воздушное пространство, где ПВО Украины может атаковать носителя ракеты.

Это называется "стрелять из-за угла" – действовать так, как действует обычно страна-террорист, страна-агрессор,

– заявил спикер Одесской ОВА.

Угроза ракетных ударов сохраняется

Сергей Братчук добавил, что в последние дни интенсивность обстрелов Одесщины растет, фактически они происходят каждый день. Пока вероятность нанесения ракетных ударов не просто высока, а сверхвысока.

Так, вчера также был нанесен ракетный удар по Одесщине. На черноморское побережье области прилетели 5 ракет. "Повезло", что ударили именно по береговой зоне, так что пострадавших и разрушений нет. Ведь люди соблюдают правила безопасности и нет массовых скоплений.

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"Это акты терроризма, террористические атаки, потому что это - давление на население, откровенные убийства мирных людей, атаки на жилые районы. Здесь уже даже не идет речь об объектах инфраструктуры, хотя министерство позора, оно же министерство обороны России, конечно , утверждает совсем другое", – продолжил Братчук.

Он добавил, что не удивится, если после сегодняшнего удара россияне в пропагандистских новостях сообщат, что целили в очередную базу наемников или попали в какую-то технику. Ведь информационная борьба продолжается, а российские подразделения информационно-психологических спецопераций активно работают и рассказывают о химических угрозах, биологических терактах и других провокациях с украинской стороны. Так они готовят себе информационное алиби, это и есть сегодняшняя тактика врага.

Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одесской области: смотрите видео