Оприлюднені кадри датовані 1 липня 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що російські окупанти намагалися знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний.

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Водночас ворог традиційно не впорався з поставленим завданням.

Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова.

Більше там "русскім духом" не пахне,

– заявив Залужний.

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ЗСУ продовжують зачищати Зміїний

В ОК "Південь" у ніч на 2 липня повідомили, що зачистка острова Зміїний триває. Упродовж дня вдалося знищити:

реактивну систему залпового вогню "Град";

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

три одиниці броньованої та автомобільної техніки;

район укриття іншої техніки.

За даними українських захисників, ознак присутності ворога не виявлено.

Росія вдарила по Зміїному фосфорними бомбами

Увечері 1 липня російські літаки скинули на Зміїний фосфорні бомби. За словами Залужного, острів атакували 2 винищувачі Су-30, які злетіли з аеродрому Бельбек.

На оприлюднених кадрах видно, що росіяни "промазали". Деякі з бомб не влучили у ціль.

"Пара літаків двічі завдала авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань". Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти", – заявив Залужний.

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