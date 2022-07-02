Літаки окупантів же намагалися випалити все корисне, що залишилося на звільненому острові. Окрім цього, залишається загроза ударів з моря, де досі є кілька десантних і заряджених ракетами кораблів. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь".

Зауважте Заїла платівка: Росія підтвердила вихід зі Зміїного – знову кажуть про "жест доброї волі"

Яку техніку на Зміїному ліквідували

Росія завдала авіаудару по звільненому острову запалювальними боєприпасами. Таким чином там нищили техніку, яку окупанти не встигли забрати під час відступу.

Військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки

– повідомили в командуванні.

Наша розвідка зафіксувала північно-західній частині Чорного моря 2 ворожих ракетних кораблі. Вони мають на бортах майже півтора десятка крилатих ракет. Також поряд є 3 великих десантних кораблі. Проте росіяни засвоїли уроки своїх потоплених суден. Тому тримають флот на великій відстані від українського узбережжя.

Детальніше про ситуацію на Зміїному та в Чорному морі: дивіться відео ​

Головне про звільнення Зміїного

30 червня командування "Південь" повідомило, що наші ракетні та артилерійські підрозділи почали гатити по ворогу на цьому острові. Росіяни зазнали значних втрат живої сили та техніки й почали звідти втікати.

Згодом це підтвердив і головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові. "Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", – написав генерал.

Ввечері це прокоментував у своєму зверненні й Володимир Зеленський. Президент подякував кожному з українських воїнів, які були залучені до цієї операції. Також наголосив на тому, що це важливий стратегічний здобуток.

До теми – з'явилися супутникові фото Зміїного після деокупації: дивіться відео