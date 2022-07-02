Самолеты оккупантов же пытались выжечь все полезное, что осталось на освободившемся острове. Кроме того, остается угроза ударов с моря, где до сих пор есть несколько десантных и заряженных ракетами кораблей. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг".

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Какую технику на Змеином ликвидировали

Россия нанесла авиаудар по освободившемуся острову зажигательными боеприпасами. Таким образом, там уничтожали технику, которую оккупанты не успели забрать во время отступления.

Военная операция по зачистке Змеиного от впечатлений продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.

– сообщили в командовании.

северо-западной части Черного моря 2 вражеских ракетных корабля. У них на бортах почти полтора десятка крылатых ракет. Также рядом есть 3 больших десантных корабля. Однако россияне усвоили уроки своих потопленных судов. Поэтому флот держат на большом расстоянии от украинского побережья.

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Главное об освобождение Змеиного

30 июня командование "Юг" сообщило, что наши ракетные и артиллерийские подразделения начали стрелять по врагу на этом острове. Россияне понесли значительные потери живой силы и техники и начали оттуда бежать.

Позже это подтвердил и главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна атака по россиянам на острове. "Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", – написал генерал.

Вечером это прокомментировал в своем обращении Владимир Зеленский. Президент поблагодарил каждого из украинских воинов, которые были вовлечены в эту операцию. Также отметил, что это важное стратегическое достижение.

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