Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь" станом на вечір 7 червня. Тобто на 103 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Окупанти гатять по Миколаєву з важкої артилерії калібру 203 міліметри, місто зазнає руйнувань

ЗСУ на Півдні атакували ворога з авіації

Командування розповіло, що ситуація на Півдні залишається напруженою. Зокрема ворог 6 червня з важкої артилерії калібру 203 міліметри обстріляв житлові квартали Миколаєва.

Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині,

– повідомили в ОК "Південь".

Тобто наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили:

26 російських окупантів;

10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк та 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.

Росія тримає напоготові техніку в Чорному морі

Оперативне командування "Південь" повідомило, що має інформацію про те, що росіяни тримають напоготові у Чорному морі:

2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет;

1 великий десантний корабель.

️Командування пояснило, що це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря. Ба більше, – зберігає вірогідність десантної операції.

Людей закликали бути врівноваженими та витривалими, а також реагувати на повітряну тривогу та не довіряти фейковими повідомленням, а ще вірити в ЗСУ та нашу перемогу.

Втрати ворога на Українській землі: основне

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинули 31 250 російських окупантів. Всі вони прийшли на нашу землю з війною – вбивали мирних людей, мародерили, ґвалтували і літніх жінок, і дітей і чоловіків.

З 24 лютого окупанти в Україні втратили 1386 танків, 96 ППО, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня та багато іншої техніки.

Варто зазначити, що на війні гине багато російських офіцерів. Окрім того, наші бійці знищили генерала Романа Кутузова, який пішов за російським кораблем 5 червня під Попасною.

6 червня у Сєвєродонецькому районі, що на Луганщині поранили заступника командира спецполку Кадирова – підполковника Межеда Уцмигова. Кадирівець був тіктокером та розповідав свої побрехеньки для внутрішніх споживачів.

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