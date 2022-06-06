Кадирівський підполковник отримав контузію
На фронті зазнав поранення заступник командира спецполку Кадирова – підполковник Межед Уцмигов. Повідомляється, що він був поранений у селищі Комишуваха, що в Сєвєродонецькому районі.
До речі "Трасу життя" ворог не контролює, але обстрілює, тому користуємося іншими можливостями, – Гайдай
Уцмигов, позивний якого "Моджахед", був поранений 2 червня. Він разом зі співробітниками чеченського спецполку засів в одному з будинків селища Комишуваха.
Кадирівці влаштували у Комишувасі так звану вогневу точку, щоб прикрити прохід інших бійців. Під час артобстрілу у будинок, де перебував кадирівець, потрапив снаряд.
"Моджахед" разом з підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений у ногу та отримав контузію.
Гайдай переказав привіт Кадирову
- Російська пропаганда роками намагалася створити картинку про "безстрашних кадирівців". Та на війні в Україні їх охрестили "тік-ток військами". Кадирівці здебільшого знімають постановочні відео для соціальних мереж.
- Рамзан Кадиров, лідер російських "тік-ток військ", заявляв, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай втік з регіону. Та, на відміну від Кадирова, Гайдай перебуває на фронті та допомагає мирним українцям.
- Очільник Луганської ОВА записав звернення до Кадирова з Лисичанська, в якому висміяв невизнаного чеченського лідера. Гайдай сказав, що хотів нагадати Кадирову, що не слід брехати, як Путін.
Яка ситуація на Луганщині
- У Луганській області вкрай напружена ситуація, оскільки росіянам вдалося окупувати 95% території. Окупанти кинули сили, щоб до 10 червня захопити Сєвєродонецьк.
- Також вони хочуть взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб "відрізати" Луганщину від інших регіонів України.
- Збройним силам Росії вдалося прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку. За попередньою інформацією, росіяни контролюють половину міста.
- 5 червня британська розвідка повідомляла, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку. За даними Сергія Гайдая, українським воїнам вдалося зачистити від загарбників половину міста.
Дізнайтесь більше – яка ситуація у Сєвєродонецьку: дивіться відео