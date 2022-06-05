Є хороші новини. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Окупантам поставили "дедлайн" до 10 червня

Гайдай зазначив, що "кадирівці" вже записують відео, мовляв, їх відступ тимчасовий та вони повернуться невдовзі.

Командувач російською армією отримав 2 завдання: до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут. Гайдай пояснив, що про це свідчать перехоплення.

Він пояснив, що росіяни так прагнуть захопити Сєвєродонецьк через його політичне значення, оскільки це обласний центр. Росіяни хочуть презентувати це у своїй пропаганді як "перемогу". У військовому плані місто не має важливого значення. Загарбники не можуть взяти місто вже понад 100 днів, тому їх моральний стан – поганий.

Що чекати наступних 5 днів

Очільник ОВА прогнозує, що ворог кине всі свої ресурси та техніку на виконання цих завдань. Тому наступні 5 днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею. Гайдай припускає, що окупанти збільшать кількість обстрілів в рази. Зокрема, з важкої артилерії.

Вони намагатимуться зрівняти все із землею. Іншої тактики у них немає. Вони не вміють по-іншому воювати,

– сказав Гайдай.

Він нагадав, що стріляють росіяни по будь-яких об'єктах, безпечних місць немає. Наприклад, сьогодні окупанти обстріляли гуманітарний центр у Лисичанську. Було близько 30 "прильотів". На щастя, люди не постраждали, бо встигли сховатись у підвал.

Евакуація з Сєвєродонецька неможлива

Чиновник зазначив, що у місті зараз залишаються близько 15 тисяч людей. Однак евакуація неможлива через постійні бої та обстріли. Влада не хоче наражати на небезпеку цілий автомобіль чи автобус, який везтиме велику кількість жителів.

Однак з Лисичанська 5 червня вдалось врятувати 98 людей.

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