Есть хорошие новости. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как ВСУ ликвидируют кафиров в Северодонецке: мощное видео под 5 симфонию

Оккупантам поставили "дедлайн" до 10 июня

Гайдай отметил, что "кадыровцы" уже записывают видео, мол, их отступление временное и они вернутся вскоре.

Командующий русской армией получил 2 задания: к 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут. Гайдай объяснил, что об этом свидетельствуют перехваты.

Он объяснил, что россияне так стремятся захватить Северодонецк из-за его политического значения, поскольку это областной центр. Россияне хотят представить это в своей пропаганде как "победу". В военном плане город не имеет значения. Захватчики не могут взять город уже более 100 дней, поэтому их моральное состояние – плохое.

Что ждать следующих 5 дней

Глава ОВА прогнозирует, что враг бросит все свои ресурсы и технику на выполнение этих задач. Поэтому следующие 5 дней россияне постараются уравнять Луганщину с землей. Гайдай предполагает, что кафиры увеличат количество обстрелов в разы. В частности, из тяжелой артиллерии.

Они постараются уравнять все с землей. Другой тактики у них нет. Они не умеют по-другому воевать,

– сказал Гайдай.

Он напомнил, что стреляют россияне по каким-либо объектам, безопасных мест нет. Например, сегодня кафиры обстреляли гуманитарный центр в Лисичанске. Было около 30 "прилетов". К счастью, люди не пострадали, потому что успели спрятаться в подвал.

Эвакуация из Северодонецка невозможна

Чиновник отметил, что в городе сейчас остаются около 15 тысяч человек. Однако эвакуация невозможна из-за постоянных боев и обстрелов. Власти не хотят подвергать опасности целый автомобиль или автобус, который будет везти большое количество жителей.

Однако из Лисичанска 5 июня удалось спасти 98 человек.

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