Украинские военные уничтожили вражеское укрепление

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ ликвидируют оккупантов в Северодонецке. По его информации, украинские защитники продолжают вытеснять захватчиков из Северодонецка.

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57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщила о результатах своей работы. В результате точной работы уничтожено:

вражеское укрепление;

две БМП-1;

легковые автомобили противника.

Также Гайдай распространил видео украинских военных, которые продемонстрировали, как уничтожают кафиров в восточной части Северодонецка. Заметим, что на эффектное видео наложена 5 симфоний Баха.

Видео, как украинские военные уничтожают российскую технику

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