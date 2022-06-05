Украинские военные уничтожили вражеское укрепление
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ ликвидируют оккупантов в Северодонецке. По его информации, украинские защитники продолжают вытеснять захватчиков из Северодонецка.
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57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщила о результатах своей работы. В результате точной работы уничтожено:
- вражеское укрепление;
- две БМП-1;
- легковые автомобили противника.
Также Гайдай распространил видео украинских военных, которые продемонстрировали, как уничтожают кафиров в восточной части Северодонецка. Заметим, что на эффектное видео наложена 5 симфоний Баха.
Видео, как украинские военные уничтожают российскую технику
Россия пытается захватить Северодонецк: что известно о боях
- Вооруженные силы России сосредоточились на захвате Северодонецка после оккупации 95% территории Луганской области. Войска агрессора в конце мая частично прорвали оборону ВСУ и зашли в глубь города. С тех пор в Северодонецке идут ожесточенные бои.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне бросили основные силы , чтобы окружить наших военных возле Северодонецка и Лисичанска. По словам Сергея Гайдая, Россия хочет захватить город до 10 июня .
- Британская разведка 5 июня сообщила, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке , что могло приостановить оперативный успех россиян.
- По предварительным данным главы Луганской ОВА, россияне контролируют половину города . В частности, вражеская армия занялась позиции в восточных кварталах Северодонецка. Город сейчас разделен пополам.
- Сергей Гайдай заявил, что ВСУ, которым недавно на помощь пришли бойцы Интернационального легиона , могут отразить город. Но он отметил, что это не будет иметь стратегического значения .
- Глава Северодонецкой ОВА Александр Стрюк 4 июня информировал, что ситуация в городе сложная . По его словам, украинские военные пытаются вытеснить врага, из-за чего ведутся позиционные уличные бои.
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