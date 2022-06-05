По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в бомбоубежищах "Азота" находится около 500 человек, в том числе 36 детей.

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Люди не хотят эвакуироваться

Гайдай добавил, что находящиеся в бомбоубежищах "Азота" люди наотрез отказываются эвакуироваться. При этом Гайдай уточнил, что равнять "Азот" с заводом "Азовсталь" не стоит, поскольку это обычное помещение, хоть с мощными бомбоубежищами.

Это не такой город подземный, как под "Азовсталью", это просто помещение, но с мощными бомбоубежищами. Как только люди выходят вверх, это уже небезопасно. Были случаи, когда выходили попробовать связь поймать или приготовить еду на улице и получали ранения,

– рассказал Гайдай.

Обратите внимание: накануне оккупанты обстреляли завод "Азот" 2 июня. Тогда они поразили одно из админзданий и склад, где хранился метанол. Сколько метанола там осталось – неизвестно. Завод находится в личной принадлежности. Владельцы говорят, что там осталось небольшое количество химикатов.

Также он сообщил, что к тому времени, когда в Северодонецке начались бои, там оставалось около 15 000 человек. Большинство из них не хотели уезжать.

Конечно, есть определенная часть, сидевшая в укрытиях и никуда не выходившая. Может, и хотели уехать, но не было связи. Но таких людей мало, потому что в течение трех месяцев мы со всех возможных площадок отмечали, что нужно все же эвакуироваться,

– добавил глава ОВА.

Ситуация в Северодонецке:

Кафиры бросили все силы на то, чтобы захватить Луганскую область полностью, а после этого – и Донецкую. Для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Сейчас в Северодонецке идут ожесточенные уличные бои. Но украинские воины осуществляют успешные контратаки в городе и успешно обороняют западный берег Северского Донца. Также они активно препятствуют продвижению России на Лисичанск с юго-запада.

В результате успешной контратаки ВСУ, сейчас враги контролируют только восточную часть Северодонецка.

Российские войска пытаются штурмовать Северодонецк при поддержке артиллерии . Также враги пытаются наступать в направлении Нирково – Николаевка, чтобы захватить господствующие высоты.

Хотя россияне еще не захватили город, они занимаются депортацией местных. Так, во временно оккупированные районы российские захватчики вывезли небольшую часть населения Северодонецка.

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