За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, в бомбосховищах “Азота” перебуває приблизно 500 людей, зокрема 36 дітей.

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Люди не хочуть евакуюватися

Гайдай додав, що люди, які перебувають у бомбосховищах "Азоту", навідріз відмовляються евакуюватися. При цьому Гайдай уточнив, що рівняти "Азот" з заводом "Азовсталь" не варто, оскільки це звичайне приміщення, хоч з потужними бомбосховищами.

Це не таке місто підземне, як під "Азовсталлю", це просто приміщення, але з потужними бомбосховищами. Як тільки люди виходять нагору, це вже небезпечно. Були випадки, коли виходили спробувати зв'язок зловити чи приготувати їжу на вулиці і діставали поранення,

– розповів Гайдай.

Зверніть увагу: напередодні окупанти обстріляли завод "Азот" 2 червня. Тоді вони вразили одну з адмінбудівель та склад, де зберігався метанол. Скільки метанолу там залишилося – невідомо. Завод перебуває у приватній власності. Власники кажуть, що там залишилася лише невелика кількість хімікатів.

Також очільник ОВА повідомив, що на той час, коли у Сєвєродонецьку почалися бої, там залишалось десь 15 000 людей. Більшість з них не хотіли виїжджати.

Звісно, є певна частина, яка сиділа в укриттях і нікуди не виходила. Можливо, і хотіли виїхати, але не було зв'язку. Але таких людей мало, бо протягом трьох місяців ми з усіх можливих майданчиків наголошували, що потрібно все ж таки евакуйовуватись,

– додав очільник ОВА.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

Окупанти кинули всі сили на те, щоб захопити Луганську область повністю, а після цього – і Донецьку. Для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста на Луганщині, які не перебувають під окупацією.

Наразі у Сєвєродонецьку точаться запеклі вуличні бої. Але українські воїни здійснюють успішні контратаки у міста та вдало обороняють західний берег Сіверського Дінця. Також вони активно перешкоджають просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Внаслідок успішною контратаки ЗСУ, наразі вороги контролюють лише східну частину Сєвєродонецька.

Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Також вороги пробують наступати у напрямку Ниркове – Миколаївка, щоб захопити панівні висоти.

Хоч росіяни ще не захопили місто, вони вже займаються депортацією місцевих. Так, до тимчасово окупованих районів російські загарбники вивезли невелику частину населення Сєвєродонецька.

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