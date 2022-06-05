В Генштабе ВСУ говорят, что враг хочет оцепить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка. Цель россиян – заблокировать основные логистические пути.

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Оккупанты хотят захватить господствующие высоты

Российские войска пытаются штурмовать Северодонецк при поддержке артиллерии. Также враги пытаются наступать в направлении Нырково – Николаевка, чтобы захватить господствующие высоты.

На Славянском направлении враг перегруппировался

На Славянском направлении враг завершил перегруппировку войск. Российские подразделения ведут наступление в сторону Долгенькое – Долины и Бражковки – Вернополья.

Тем временем на Лиманском направлении россияне наступают в сторону Святогорска. Оккупанты стремятся вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

Россияне перебрасывают технику на Бахмутское направление

На Бахмутском направлении ранее враг понес потери, так что сюда перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском направлении обстреливают передний край нашей обороны. Также они целят по тыловым районам наших войск. Такими действиями захватчики хотят сковать украинские подразделения.

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За минувшие сутки украинцы отбили 5 атак на Донбассе

За сутки 4 июня украинские защитники отразили 6 атак врага на Луганском и Донецком направлениях. Защитники уничтожили 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10". Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Востоке ликвидировали вражеский самолет, предположительно Су-34.

В Северодонецке продолжаются бои: коротко

В городе продолжаются уличные бои. Россияне хотят установить полный контроль над территорией Северодонецка.

Часть местных жителей захватчики вывезли на временно оккупированную территорию Луганской области. Сейчас в Северодонецке остаются около 13 тысяч человек.

захватчики вывезли Тем временем российская пропаганда активно распространяет фейки о якобы "провале контрнаступления" украинцев и их отступлении в Лисичанск. Генштаб эту информацию опровергает.

российская пропаганда В Институте изучения войны отмечают: украинская армия довольно удачно действует в Луганской области, в частности, и в Северодонецке.