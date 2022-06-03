Бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ

Издание "Радио Свобода" опубликовали видео с передовой, где находится их корреспондент Марьян Кушнир. Сообщается, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.

После потерь в Северодонецке вряд ли Россия имеет силы для захватов в Донецкой области, – ISW

На помощь украинским воинам приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельное спецподразделение.

На стороне Украины воюют солдаты из Австралии, Бразилии, Грузии, Франции и других стран.

В сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ. В Луганской областной военной администрации 3 июня подтвердили , что Иностранный легион вошел в Северодонецк.

Бойцы Интернационального легиона прибыли в Северодонецк

Какая ситуация в Северодонецке

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