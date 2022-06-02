Вооруженные Силы Украины держат позиции на одном участке Северодонецка. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет 24 канал.

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Подробности от головы ОВА

Украинским военным удается выбить российских кафиров из некоторых улиц. Также берут в плен русских оккупантов. 1 июня шесть военных России были взяты в плен. Не надо Северодонецк списывать со счетов,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что в настоящее время 20% территории города составляют серую зону.

Арестович заявил об успешной засаде для врага

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты попали в Северодонецк в ловушку. Это произошло после того, как наши воины якобы сдали город, а затем пошли в контратаку. Теперь военное руководство государства-агрессорки жалуется, ведь уже отчиталось, что взяло Северодонецк. Оккупантам приходится взимать все существующие силы в город, чтобы сдержать позиции, не то что захватить населенный пункт.

По словам Арестовича, украинские защитники сейчас "рвут захватчиков, как львы".

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Что известно о ситуации в Северодонецке

1 июня Гайдай сообщил, что кафиры взяли под контроль 80% территории города. Однако уже на следующий день в Генеральном штабе ВСУ объяснили, что пока невозможно сказать, сколько именно территорий удалось захватить россиянами. Ведь в городе продолжаются ожесточенные уличные бои, а ситуация постоянно меняется.

Кстати, россиянам пришлось стянуть в Северодонецк подразделения по другим направлениям.

Последние новости с фронта

На Востоке Украины наши воины уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян . В сутки они ликвидировали 32 кафиров в этом направлении.

Общие потери врага на войне составляют не менее 30 850 бойцов, 1 363 танков, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня, 95 средств противовоздушной обороны, 210 самолетов, 175 вертолетов и т.д.

В настоящее время активные боевые действия продолжаются в восточных областях Украины. В то же время, с территории Беларуси сохраняется угроза ракетных ударов.

К теме смотрите видео о том, что ВСУ оттеснили врага с нескольких улиц в Северодонецке: